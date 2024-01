La muerte anunciada: Fernando Diniz destituido de Brasil

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, despidió este viernes al seleccionador Fernando Diniz, un día después de recuperar el cargo por una decisión judicial, confirmaron a EFE fuentes deportivas.

Diniz digirió a Brasil en seis partidos de las eliminatorias mundialistas. Sus balance fue de tres derrotas (Uruguay, Colombia y Argentina). Además de un empate (Venezuela). Y cosechó dos victorias, frente a Bolivia y Perú. Fernando Diniz compaginaba su trabajo en la selección con el de técnico del Fluminense.

La situación de Diniz se había vuelto insostenible por los malos resultados cosechados en su corto tiempo en el banquillo. Resultados que llevaron a Brasil a terminar el año en sexta posición en las eliminatorias. Algo inédito para la pentacampeona del mundo.

Brasil nunca en su historia había perdido tres partidos seguidos en las eliminatorias. Y, por primera vez desde 1963, terminó un año con más derrotas que victorias.

Parte de la culpa fue del predecesor de Diniz, el también interino Ramon Meneses, con quien Brasil perdió sendos amistosos jugados contra Marruecos y Senegal, en la primera tanda de partidos después del Mundial de Qatar.

😳🇧🇷 Lo de Brasil desde el Mundial es realmente INCREÍBLE:

❌ Se fue Tité, tras de 6 AÑOS.

❌ DERROTA vs Marruecos y Senegal en unos amistosos.

➖ Empate DE LOCAL vs Venezuela, por SEGUNDA vez en la HISTORIA de las Eliminatorias.

❌ Derrota vs Uruguay, tras 22 AÑOS, por… pic.twitter.com/ZV9pnAzqRu

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 5, 2024