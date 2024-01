Sacerdote aprovecha misas para buscarle hogar a perritos de la calle

La historia del sacerdote João Paulo Araujo Gomes, originario de Brasil, fue una de las que más cautivó en el 2023. Su noble labor se hizo viral en las redes sociales, velando y cuidando a los perritos de la calle y haciendo todo lo que está en su poder para encontrarles un hogar.

Y es que el padre João dedica su tiempo a rescatar animales abandonados en las calles de Caruaru, un pequeño municipio en el estado Penambuco, al noreste brasileño. Y aunque lo que hace no es nuevo, sus desinteresadas acciones siguen llamando la atención de los medios de comunicación y de los internautas.

Desde el 2019, el clérigo aprovecha la celebración de la eucaristía para buscarle hogar a los perritos que rescata, con el fin de que los feligreses se apiaden y les brinden refugio a los animales que él, con tanto cariño, rescata. Resalta, además, que permite que los feligreses asistan al espacio con sus mascotas, pues sostiene que el afecto por los animales “es una escuela de amor y empatía universal”. “La presencia en masa hace que nuestro espacio sea más que especial. Siempre son bienvenidos porque fue entre los animales que Jesús eligió nacer”, comenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Padre João Paulo (@pe_joao_paulo)

Ardua labor, pero no claudica por los animales

En su perfil de Instagram, es habitual que el padre João comparta fotografías de las mascotas rescatadas, con la esperanza de que esto ayude a encontrarles una familia y una nueva vida llena de amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Padre João Paulo (@pe_joao_paulo)

Sin embargo, el religioso destaca que esta labor no ha sido fácil, pues no cuenta con un refugio oficial, sino con algunos lugares “superpoblados temporales” que funcionan como hogares de tránsito para los perritos rescatados. “¡Solo puedo rescatar si adoptas! No tengo refugio y dependo de algunos espacios temporales que están superpoblados. ¡Por favor, ayúdanos! ¡No compres, adopta! La carrera más bonita es la que tiene la historia más triste”, comenta el padre en una de sus publicaciones.

El sacerdote también recibe donaciones de alimento y medicamentos de parte de quienes deseen apoyarlo en su causa, poniéndose en contacto con él a través de sus redes sociales o vía correo electrónico.