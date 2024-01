Así le fue a Francisco Arredondo en la segunda etapa del Dakar 2024

Este domingo 7 de enero, el guatemalteco Francisco Arredondo enfrentó la exigente segunda etapa del Rally Dakar 2024, demostrando una vez más su habilidad y tenacidad en esta competición extrema.

La jornada comenzó con un Enlace inicial de 192 kilómetros, preparando el terreno para la verdadera prueba: una Especial cronometrada de 463 kilómetros entre las ciudades de Al Henakiyah y Al Duwadimi. Este tramo desafiante ofreció una combinación de terrenos, desde pedregosos hasta extensos horizontes de arena, pasando por zonas de dunas que pusieron a prueba las habilidades de los participantes.

🏁 Stage 2️⃣ – Bikes 🏍

Provisional top 3:

🥇 Nacho Cornejo

🥈 Luciano Benavides

🥉 Pablo Quintanilla

💪 1st win for @nachocornejo11 in this #Dakar2024

🏆 @rossbranch_111 stays in the overall lead

Follow the other categories live 👉https://t.co/BrruP0oEtI pic.twitter.com/elIcajr9GK

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2024