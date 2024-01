VIDEO: Presentadores de televisión hablan después de ser secuestrados en Ecuador

Un hecho de gran impacto ha conmocionado a todos en las redes sociales, pues un grupo de encapuchados armados irrumpieron violentamente un canal de televisión en Ecuador.

Las imágenes que se han hecho virales muestran al comando tomando la transmisión en vivo del programa Después del Noticiero en la Televisora TC de Guayaquil.

En el video se ve cómo al menos 13 hombres armados se apoderaron del set, sometiendo al personal presente a recostarse en el suelo mientras ellos deambulaban por el set.

Shocking:

Armed gunman storm a live TV show in Ecuador, taking everyone hostage live on TV.

The militants stormed the TC Televisión studio in Guayaquil, Ecuador.

pic.twitter.com/ZnxNFK7gVC

— Oli London (@OliLondonTV) January 9, 2024