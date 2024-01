Con mariachis y expresiones de rechazo, personal del Mintrab despide al Gobierno

Con mariachis, vuvuzelas y cantos temáticos, un grupo de empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) celebró este viernes 12 de enero el fin de la gestión del Gobierno a cargo del presidente Alejandro Giammattei. Dentro de dos días concluye el período del mandatario para darle paso a la administración que dirigirá Bernardo Arévalo.

Los trabajadores salieron a la calle y llevaron a cabo una serie de actividades frente a la sede de esa cartera, en la zona 9 capitalina. En esa área colocaron algunas mantas para dar a conocer sus pronunciamientos.

“Estamos viviendo una alegría por el pueblo de Guatemala, porque se van las peores autoridades de la historia del país”, dijo una de las ciudadanas.

“Hemos pasado tanto que no solo lo sufrimos los trabajadores del Estado, sino todo el pueblo guatemalteco, hasta los usuarios. No nos hicieron caso en muchas cosas, no nos dejaron trabajar”, añadió.