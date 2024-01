VIDEO. Altercado entre diputados previo a elección de Junta Directiva

Un nuevo altercado se generó en el interior del Congreso antes de que se realizara la elección de la Junta Directiva de ese organismo para el período 2024-2025. Los diputados intercambiaron una serie de palabras y algunos se acercaron a la mesa principal en el hemiciclo parlamentario.

Tras la juramentación de los integrantes de la X Legislatura, los diputados salientes se retiraron del hemiciclo y los entrantes ocuparon las curules. Posteriormente, se inició el cumplimiento de la agenda por parte de la junta de debates, integrada por Joel Rubén Martínez, Luis Alberto Contreras Colindres e Inés Castillo.

La primera acción que tomaron fue dar lectura al acuerdo respectivo sobre la instalación de esa legislatura, la cual se sometió a posesión y fue aprobada con 159 votos a favor.

No otorgan la palabra y surge molestia

Cuando se disponía a iniciar la elección de la junta directiva, un diputado se acercó a la mesa principal y tomó la palabra. Se trataba del diputado Byron Rodríguez, a quien el presidente de la referida junta le permitió pronunciarse.

Indicó que buscaba presentar su propuesta de planilla para elegir a las nuevas autoridades del Legislativo. “Gracias, señor presidente. De manera respetuosa me permito presentar una propuesta de planilla que ha sido conformada de manera plural, multipartidaria y de manera altamente participativa”, se le escuchó decir, pero después de unos segundos fue interrumpido.

#EUProcesoDeTransición #TransiciónGT #TransmisiónDeMandoGT Diputados solicitan la palabra, sin embargo, no se les otorga, generando un ambiente de tensión en el Congreso durante la sesión solemne. Vía: Dayana Rashon pic.twitter.com/uVuDW9ri0S — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 15, 2024

Esto se dio debido a que se generó molestia, pues otros legisladores gritaban que necesitaban tomar la palabra, pero que a ellos no se les estaba otorgando. Tras ello, también acudieron a los alrededores de la mesa principal.

“No quiere darnos la palabra y, como siempre, quiere favorecer a los golpistas”, se escuchaba decir a una de las legisladoras.

En su mayoría, quienes señalaban no estar conformes por el desarrollo de la sesión eran los diputados electos por Semilla, que asumieron como independientes por estar suspendido el partido.

Aseguraron que presentaron dos mociones para que se incluya la planilla que ellos proponen, pese a no poder integrarse por no ser bancada, pero esta no la aceptó la Junta de Debates.

Al respecto, el diputado Martínez explicó que no recibió el aviso acerca de que ciertos parlamentarios buscaban tomar la palabra y fue por ello que no la otorgó. Mientras este intercambio de pronunciamientos se daba, el resto de legisladores gritaban a una sola voz: “respeto, respeto, respeto”.