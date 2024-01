Critics Choice Awards: dónde y a qué hora verlos

La temporada de premios 2024 continúa y ahora es el turno de los Critics Choice Awards.

Considerados como uno de los premios de mayor prestigio en Hollywood, otorgados por la Broadcast Film Critics Association, la ceremonia tendrá lugar este 14 de enero en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Este galardón se ha convertido en una excelente referencia para el Premio de la Academia: los Oscar.

Durante los últimos años, la mayoría de los nominados y ganadores del Critics han repetido su nombramiento y triunfo en los Oscar.

La edición de este año promete grandes sorpresas gracias a la lista de nominados en donde destaca el nuevo récord que ha establecido “Barbie”, quien logró 18 nominaciones por primera vez en la historia de los mismos.

La ceremonia de los Critics Choice Awards será presentada por la comediante Chelsea Handler y se llevará a cabo el día 14 de enero a través de la cadena CW.

Para el resto de latinoamérica, se podrá ver a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Los horarios de trasmisión para Guatemala será a las 18 horas.

Nominaciones

Además del triunfo en nominaciones de “Barbie”, el galardón tendrá una reñida pelea en el rubro de Mejor Película con la inclusión de “Oppenheimer”, “Poor Things”, “American Fiction”, “Maestro”, “Past Lives”, “Saltburn”, “The Holdovers”, “Killers of The Flower Moon” y “The Color Purple”.

En el rubro de actuación, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Colman Domingo, Jeffrey Wright y Paul Giamatti, competirán por el galardón a Mejor Actor. En tanto, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Greta Lee, Carey Mulligan, Margot Robbie y Emma Stone harán lo mismo en la categoría de Mejor Actriz.

Como Mejor Serie Dramática compiten The Crown, The Diplomat, The Laser of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek: Strange New World, Succession y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

