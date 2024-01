El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el The Best de Lionel Messi

El argentino Lionel Messi consiguió el lunes su tercer premio The Best de la FIFA al derrotar en votación a sus colegas, los extraordinarios futbolistas Erling Haaland y Kylian Mbappé. Fue un premio que, al igual que el octavo Balón de Oro, ha causado polémica, debido a que muchos consideran que el 2023 no ha sido el mejor año del campeón del mundo.

Las reacciones no se hicieron esperar tras el nuevo galardón del considerado el mejor futbolista del mundo. No había pasado ni una hora de dicho momento cuando las cuentas oficiales de Cristiano Ronaldo, quien no estuvo entre los principales nominados en The Best, hizo una publicación, la cual inmediatamente se viralizó.

Cristiano Ronaldo publicó: “¡Vuelvo por más!” y lo acompañó con una fotografía en la cual se le puede apreciar una mirada desafiante.

En una gala repleta de ausencias, sobre todo en el plano masculino, Leo Messi, que no se presentó a los premios, y Aitana Bonmatí, que ha cerrado un curso inmejorable, se coronaron como los mejores jugadores del mundo en los The Best de la FIFA.

Ni Kylian Mbappé, que jugó la pasada noche con el Paris Saint Germain, ni Leo Messi, que no acudió a Londres en el que puede ser el último gran premio de su carrera, ni Erling Haaland, que se recupera de una lesión que le ha hecho perderse los últimos nueve partidos con el City, estuvieron en el Apollo de Londres.

Los tres candidatos masculinos al premio más importante de la noche dejaron de lado una gala con una más nutrida presencia del fútbol femenino y es que la FIFA decidió que todos los premios fueran entregados por mujeres.

