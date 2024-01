El ‘fair play’ financiero de la Premier, bajo sospecha

La regla del ‘fair play’ financiero de la Premier League ha sido un tema candente en los últimos días, generando controversia y cuestionamientos sobre su relevancia en el panorama actual del fútbol. Aprobada en febrero de 2013, la normativa permite a los clubes acumular pérdidas de hasta 105 millones de libras en un período de tres años, imponiendo sanciones económicas o deportivas en caso de exceder este límite. Sin embargo, las recientes acusaciones contra el Everton y el Nottingham Forest han avivado el debate sobre la adecuación de esta regla, que parece no haber evolucionado al ritmo del fútbol moderno.

El Everton, afectado anteriormente por el Fair Play Financiero, se encuentra nuevamente en el punto de mira debido a las pérdidas acumuladas en las últimas cuatro temporadas. Lo mismo ocurre con el Nottingham Forest, ambos enfrentando acusaciones de irregularidades financieras por parte de la Premier League en un caso recientemente abierto. Una comisión independiente deberá emitir un veredicto antes del 8 de abril, determinando posibles sanciones en caso de culpabilidad.

Nottingham Forest and Everton have been referred to an independent commission over an alleged breach of the Premier League’s profitability and sustainability regulations (PSR).#NFFC | #EFC

More from @Paddy_Boyland and @nottmtails ⬇️

