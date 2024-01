Niños salvadoreños ilusionados con la visita de Lionel Messi

Una niña y un niño salvadoreño han conmovido a los usuarios de redes sociales con sus emotivas historias en el marco de la visita del campeón del mundo, Lionel Messi, a El Salvador, donde el Inter Miami se enfrentará este viernes a “La Selecta”.

Momento “medias de abejita”

Kathy Ramírez compartió en TikTok un video en el cual le hace entrega a su sobrina las entradas para ver a Lionel Messi en el estadio Cuscatlán. Esa situación causó un llanto de emoción de la menor que enterneció las redes sociales.

“Momento: ‘Medias de abejita’”, fue la etiqueta con la cual Ramírez compartido este increíble momento.

Y es que el este tipo de videos hace referencia a la película Me Before You, donde su protagonista, Louisa, le revela un momento especial de su vida a Will, respecto al uso de unas botas con medias con apariencia de abeja, pero que jamás las volvió a usar ya que la empresa que las fabricaba había desaparecido. Y en un cumpleaños de Louisa, donde recibía regalos ostentosos, Will le hace entrega de un regalo el cual era sus medias de abejita, situación que hizo emocionar a la protagonista de la película.

Levy Sandoval

Otra de las historias que ha impactado en las redes sociales, es la que compartió Meta Show Entertainment, promotora del juego entre El Salvador-Inter Miami.

Se trata de un fragmento de un reportaje que hizo Telemundo 52 a Levy Sandoval, un niño que sueña con conocer a Lionel Messi durante su visita a El Salvador.

Durante la petición, el menor expresa: “Deseo conocer a Messi, y estar aunque sea un momento con él, tomarme foto y que me firme la camisa”.

Respecto a ese sueño, la promotora aseguró: “En Meta Show, nos comprometemos a hacer realidad tu sueño con Levy Sandoval”. Por lo que seguramente esta historia tendrá un final feliz.

Amistoso

La selección salvadoreña espera derrotar este viernes al Inter Miami durante un amistoso en el estadio Cuscatlán. Este partido, programado para las 19:00 horas, también representa el comienzo de la preparación de “La Selecta” de cara a las eliminatorias al Mundial 2026.

Dirigida por el español David Dóniga, “La Selecta” suma más de un año de no ganar juegos oficiales o amistosos. Racha que sacó al técnico estadounidense-salvadoreño Hugo Pérez y arrastró en su breve paso de tan solo 4 juegos al español Rubén de la Barrera.

Es de recordar que, los salvadoreños únicamente han asistido a los mundiales de México 70 y España 82, cuando eran comandados por Jorge ‘Mágico’ González.

