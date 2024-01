Nominados Premios Bafta: Oppenheimer y La Sociedad de la Nieve se perfilan como favoritas

Esta es la lista completa de nominados de la 77ª edición de los Premios Bafta, que se celebrará el próximo domingo 18 de febrero.

Tras los Golden Globes y los Premios Emmy, es el turno de los Premios Bafta 2024. La Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas honrará las mejores producciones del cine británico e internacional de este último año.

Naomi Ackie y Kingsley Ben-Adir han sido los encargados de anunciar los nominados y nominadas a los “Goya británicos”.

https://www.youtube.com/live/euNdpQgyn8E?si=GxmVOGzOREPxftAN

Lista de nominados BAFTA 2024 (principales categorías)

Mejor película

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

Mejor dirección

Andrew Haigh por ‘Desconocidos’

Justine Triet por ‘Anatomía de una caída’

Alexander Payne por ‘Los que se quedan’

Bradley Cooper por ‘Maestro’

Christopher Nolan por ‘Oppenheimer’

Jonathan Glazer por ‘La zona de interés’

Mejor actriz protagonista

Fantasia Barrino por ‘El color púrpura’

Sandra Hüller por ‘Anatomía de una caída’

Carey Mulligan por ‘Maestro’

Vivian Oparah por ‘Rye Lane’

Margot Robbie por ‘Barbie’

Emma Stone por ‘Pobres criaturas’

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper por ‘Maestro’

Colman Domingo por ‘Rustin’

Paul Giamatti por ‘Los que se quedan’

Barry Keoghan por ‘Saltburn’

Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’

Teo Yoo por ‘Vidas pasadas’

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por ‘Oppenheimer’

Danielle Brooks por ‘El color púrpura’

Claire Foy por ‘Desconocidos’

Sandra Hüller por ‘La zona de interés’

Rosamund Pike por ‘Saltburn’

Da’Vine Joy Randolph por ‘Los que se quedan’

Mejor actor de reparto

Robert De Niro por ‘Los asesinos de la luna’

Robert Downey Jr. por ‘Oppenheimer’

Jacob Elordi por ‘Saltburn’

Ryan Gosling por ‘Barbie’

Paul Mescal por ‘Desconocidos’

Dominic Sessa por ‘Los que se quedan’

Mejor guion original

‘Anatomía de una caída’

‘Barbie’

‘Los que se quedan’

‘Maestro’

‘Vidas pasadas’

Mejor guion adaptado

‘Desconocidos’

‘American Fiction’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘La zona de interés’

Mejor película británica

‘Desconocidos’

‘How to Have Sex’

‘Napoleón’

‘El viejo roble’

‘Pobres criaturas’

‘Rye Lane’

‘Saltburn’

‘Scrapper’

‘Wonka’

‘La zona de interés’

Mejor película de habla no inglesa

’20 Days in Mariupol’

‘Anatomía de una caída’

‘Vidas pasadas’

‘La sociedad de la nieve’

‘La zona de interés’

Mejor película de animación

‘El chico y la garza’

‘Chicken Run: Amanecer de los nuggets’

‘Elemental’

‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

La Sociedad de la Nieve, una de las favoritas

‘La Sociedad de la Nieve’ es nominada a los premios BAFTA y apunta a los Oscar.

La película recibió recientemente una nominación al Globo de Oro como Mejor película en lengua no inglesa. Finalmente, no pudo levantar el galardón. Pero eso no le ha impedido colarse también en la ceremonia de los premios BAFTA.

Lee también: ►Giammattei y Castillo son juramentados como diputados al Parlacen

Mira también: