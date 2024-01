Tribunal niega arresto domiciliario a sindicados en caso “Hogar Seguro”

El Tribunal Séptimo Penal declaró sin lugar las solicitudes de medidas sustitutivas presentadas por la defensa dos exintegrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encuentran sindicados dentro del caso conocido como “Hogar Seguro”, donde se da seguimiento a la muerte de 41 menores en un incendio en un centro estatal.

La audiencia de revisión de medidas de coerción se llevó a cabo este jueves 18 de enero. En esta se conocieron los planteamientos de los abogados de Luis Armando Pérez Borja, excomisario de la PNC; y Eva Lucinda Marroquín, ex subinspectora de la institución, enfocados en que se les otorgara arresto domiciliario y el uso de brazalete de control telemático con el fin de que salieran de prisión.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Ingrid Cifuentes dio a conocer su resolución, en la cual se indicó que los acusados continuarán bajo la misma situación que hasta ahora, es decir, en detención preventiva.

También puede leer: Estados Unidos sanciona al expresidente Alejandro Giammattei

La togada explicó que se declaró sin lugar el requerimiento realizado tomando en cuenta que solo quedó desvanecido el peligro de fuga, pero no así la posibilidad de que puedan intervenir y alterar de alguna manera el curso de las pesquisas.

“El peligro de obstaculización de la verdad no ha sido desvanecido, hasta el momento, por lo que no han variado las circunstancias primitivas, pues no existe algún otro documento o circunstancia contrario a lo que el Ministerio Público me ha presentado documentalmente”, indicó.