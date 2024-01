Carlos Zaid es reconocido como “Piloto Guatemalteco Destacado del 2023”

En una noche colmada de emociones y celebraciones, el Autódromo Los Volcanes de la Ciudad de Guatemala fue testigo de la gala de premiación a los campeones de la temporada 2023 del Campeonato Nacional de Automovilismo. En este destacado evento, el corredor guatemalteco Carlos Zaid se alzó con el título de Piloto Destacado del Año, un reconocimiento merecido por su extraordinario desempeño a lo largo de la temporada, culminando con la conquista de su séptimo título centroamericano en diciembre pasado en Costa Rica.

El momento culminante de la noche se vivió cuando Carlos Zaid fue llamado al escenario para recibir el merecido reconocimiento de manos de Pedro Cofiño, destacado dirigente del Autódromo Los Volcanes. Este reconocimiento no solo celebra el séptimo título centroamericano de Zaid, sino también su hazaña en la última fecha del GT Challenge de Las Américas, llevado a cabo en el circuito StarCars de Costa Rica. En esa ocasión, el piloto guatemalteco no solo se consagró campeón, sino que también estableció un nuevo récord de pista, marcando un impresionante tiempo de 52.292 segundos, previo a su coronación en la categoría Modificada, logrando así su cuarto título consecutivo en dicha categoría.

Carlos Zaid, lo más destacado del 2023

En medio de la euforia y el reconocimiento, Carlos Zaid expresó su gratitud hacia Pedro Cofiño, líder del Autódromo Los Volcanes, por el premio y homenaje que le brindaron por su destacada trayectoria como piloto. “La premiación fue un evento increíble; pude ver a muchos pilotos nuevos en todas las categorías. No cabe duda de que es una excelente labor la que está haciendo Pedro Cofiño al frente del autódromo. Yo me siento muy agradecido con él por el premio y homenaje que me brindó por mi trayectoria como piloto”, señaló Zaid con emoción.

La carrera de Carlos Zaid en el automovilismo no solo se destaca por sus logros recientes, sino que también cuenta con una larga y exitosa trayectoria que se remonta al año 2003, cuando Pedro Cofiño padre lo motivó a regresar a las pistas. “Fue un momento muy emotivo para mí; de inmediato recordé a Pedro Cofiño papá, quien en 2003 me motivó para volver a correr. Estoy muy agradecido por este reconocimiento, un homenaje que marca mi carrera. Sin duda, fue un momento muy emotivo”, agregó Zaid.

Con este reconocimiento, el experimentado piloto inicia el año 2024 con el pie derecho, ansioso por defender su título a partir de abril próximo, cuando se celebre la primera fecha del Campeonato Centroamericano de Automovilismo-GT Challenge de las Américas en el nuevo autódromo de Panamá.

Síguenos en TikTok