Exponen “amenazas” a diputados el día de la toma de posesión

El diputado Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, señaló la posibilidad de que haya existido amenazas de parte del Ministerio Público (MP) el pasado 14 de enero contra varios legisladores que votaron por la planilla que él encabezó. La nómina, integrada por distintos bloques, alcanzó el respaldo de 92 legisladores para convertirse en la designada para integrar la junta directiva del período 2024-2025.

Cabe resaltar que esta elección no quedó vigente, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo a la diputada Sandra Jovel, postulada al cargo de Presidenta del Legislativo y quien no alcanzó los votos necesarios, al igual que a otro legislador y dos organizaciones, que señalaron ilegalidades en este proceso por haber legisladores independientes en la planilla ganadora.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el parlamentario que actualmente se encuentra como independiente debido a una resolución de máxima corte, explicó la situación que se vivió el domingo en el que se hizo el cambio de autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

“Creo que sí hubo amenazas, pero de parte del MP, y eran utilizadas por la otra planilla, el otro grupo dentro del Congreso. De hecho, varios de los que votaron con nuestra planilla lo que dijeron fue ‘a mí me llamaron para amenazar y me pusieron dinero sobre la mesa. Y yo de allí no salí asustado, salí enojado. Yo con más ganas voy a votar por usted, porque estoy cansado de eso. A mí nadie me va a estar amenazando’”, expresó.