Inter Miami sigue sin ganar y Lionel Messi sin anotar en pretemporada

El Inter Miami continúa sin ganar en su pretemporada y el lunes por la noche cayó en su visita al F. C. Dallas (1-0), en un encuentro en el que Lionel Messi y Luis Suárez jugaron juntos, y de inicio, alrededor de una hora, sin lograr anotar.

Son ya dos partidos de preparación para el equipo que dirige Gerardo Martino en los que todavía no han logrado marcar ningún gol. Al empate 0-0 de El Salvador se suma ahora esta derrota en Dallas.

Resultó determinante la efectividad del colombiano nacionalizado estadounidense, Jesús Ferreira, que firmó el gol decisivo en los primeros minutos. Antes del descanso tuvo que ser sustituido por lesión.

La próxima parada para el Inter Miami tras unos días de entrenamiento en Florida, será Arabia Saudí para medirse al Al-Hilal y el Al-Nassr, pero este duelo no se celebrará debido a una lesión de Cristiano Ronaldo, antes de poner rumbo a Hong Kong y Japón.

NOTA: Óscar Santis: “Estoy muy agradecido con todo Antigua”

The second half is underway! #DALvMIA | Tune in live here: https://t.co/xA4nhOOdHm, https://t.co/s0kWYOW9dw pic.twitter.com/9hmye8hYFn

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2024