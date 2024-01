¡Otra polémica! RFEF denuncia la extracción de audios del VAR

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó este martes que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil después de las publicaciones de unos audios del sistema VAR, de ámbito totalmente profesional y privado, correspondientes al partido de la última jornada de La Liga Real Madrid-Almería (3-2).

El organismo, que mantiene abierta a su vez una investigación interna tras el mencionado suceso, considera que “es extremadamente grave que se haya extraído este material audiovisual y espera que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades”.

En un comunicado también anunció que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las comunicaciones.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF abrió este lunes una investigación interna después de que se hicieran públicos los audios de una jugada del citado partido, sin revisión en el monitor y sin estar entre las seleccionadas para ser publicadas entre las conversaciones mantenidas por el árbitro principal, Francisco Hernández Maeso, y el de VAR, Alejandro Hernández Hernández.

El canal de Twitch Jijantes emitió un audio en el que ambos árbitros comentan los instantes posteriores a una acción entre Vinicius y Pozo, en la que el Almería pidió la expulsión del futbolista brasileño por agresión a su jugador.

“Para mí nada, forcejeo entre los dos, se queja de la cara”, afirma Hernández Maeso, tras lo que Hernández Hernández apunta: “Sí, cuando se lo va a quitar con el brazo, al bracear le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara. ¿Vale?. “Vámonos al vivo”, añade, para concluir que la jugada no necesita revisión para ver si Vinicius merecía o no la expulsión.

El mismo canal hizo público este martes un nuevo audio del encuentro por una posible agresión a Dani Ceballos, cuando Chumi se frena delante del madridista.

“No he visto nada, se ha levantado ya”, dice Hernández Maeso, mientras Hernández Hernández afirma “continúa, continúa, continúa… El 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance, no hay codo, no hay brazo, no hay nada”. “Está todo chequeado entonces”, añade el árbitro principal.

This Madrid vs. Almeria gets worse.

It’s now being investigated as to how Gerard Romero was able to get an unreleased VAR audio.

VAR signaled that Vini hit someone in the face, but once the main referee asked to check it, VAR then went silent. pic.twitter.com/KT1TBLIB2o

