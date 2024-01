Expulsan a Britney Spears de hotel de lujo por exhibir su cuerpo

Aunque está alejada de la música, Britney Spears no deja de estar envuelta en la polémica y siempre está acaparando los titulares de la prensa rosa por su comportamiento errático.

Según el medio The U.S. Sun, el personal del hotel Four Seasons, ubicado en el condado de Westlake Village en Los Ángeles, reportó que la cantante parece haber sido vetada de la propiedad tras algunos incidentes que incomodaron a otros huéspedes.

El personal del hotel de lujo relató que la estrella, de 42 años, perturbó la tranquilidad, con quejas de otros huéspedes sobre su conducta al pasearse desnuda junto a la piscina.

Además, su comportamiento en general ha sido descrito como “extraño” y “molesto” por algunas fuentes.

De acuerdo a la publicación, es la segunda vez que ella es vetada del recinto. “Britney ha sido vetada del hotel, le han levantado el veto y ahora está vetada nuevamente”, reveló una fuente al medio estadounidense.

Respuesta de la cantante

Aunque no ha habido una declaración de Britney Spears respecto al incidente, un representante aseguró que la historia “no era cierta”.

A través de su Instagram, ella ha presumido su estancia en el lujoso hotel con fotos con poca o nada de ropa, pero es precisamente dicha desnudez la que incomodó a los huéspedes y provocó que fuera vetada.

“#Britney ha estado yendo al Four Seasons en Westlake Village durante años, pero recientemente ha estado causando un dolor de cabeza al personal”, expresó un empleado.

Esto sucede justo después de que ella anunció su retiro definitivo de la industria musical, ante la insistencia de sus miles de fans.

“Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, puntualizó la artista en sus redes sociales.