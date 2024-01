Djokovic eliminado del Australian Open tras caer ante Jannik Sinner

En una jornada llena de emoción y sorpresas, el joven italiano Jannik Sinner (3) dejó boquiabierto al mundo del tenis al derrotar al vigente campeón Novak Djokovic (1) en las semifinales del Abierto de Australia. Con un marcador de 6-1, 6-2, 6-7(6) y 6-3, Sinner, de tan solo 22 años, no solo aseguró su pase a la final en Melbourne Park, sino que también se convirtió en el primer italiano, tanto en la categoría masculina como femenina, en lograr tal hazaña.

El enfrentamiento entre Sinner y Djokovic, que se prolongó durante tres horas y 22 minutos, estuvo lleno de intensidad y habilidad por parte de ambos jugadores. Sin embargo, fue el joven italiano quien logró imponer su juego desde el principio, aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentaron.

