Esto se sabe del posible duelo entre Argentina vs. Guatemala

La selección nacional dirigida por Lionel Scaloni tiene programado disputar dos amistosos internacionales en suelo estadounidense como parte de su preparación para la próxima Copa América. Estos encuentros servirán como una oportunidad crucial para el equipo argentino de afinar su estrategia y cohesionar su juego antes de enfrentar el desafío continental en tierras sudamericanas.

El primero de estos encuentros se llevará a cabo en el emblemático Soldier Field de Chicago, un estadio con una rica historia en el deporte del fútbol. Este partido, que aún no tiene una fecha confirmada, verá a Argentina enfrentarse a un rival de la CONMEBOL, específicamente Ecuador, según lo indicado por el medio The Athletic.

Defending world champions Argentina will visit Chicago’s Soldier Field and FedEx Field in Landover, Maryland for friendlies before their Copa América opener, sources tell @FelipeCar.

More details, including potential opponents ⤵️https://t.co/dacHjExuGD

