Duro mensaje del Al Hilal a Lionel Messi durante derrota del Inter Miami

Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y demás amigos, continuaron este lunes su gira de pretemporada tras celebrar duelos amistosos ante la selección de El Salvador en territorio salvadoreño (0-0) y el F. C. Dalla en Estados Unidos (1-0).

Esta vez el rival fue el Al Hilal de Arabia Saudita, quien se llevó el triunfo 4-3 y que tuvo novedades como el primer gol del uruguayo “Lucho” Suárez con el Inter Miami, así como un polémico mensaje dedicado por parte del club saudí al campeón del mundo, entre otros detalles.

NOTA: Muere destacado atleta guatemalteco en ataque armado

En la red social X del club Al Hilal se emitió un mensaje directo a Lionel Messi durante la primera parte del duelo, y en el cual, el club estadounidense ya perdía el partido.

“Estás bien, ‘Leo’… No eres el primero 🤷🏻‍♂️”, fue el mensaje del club saudí, que fue acompañado por una imagen del campeón del mundo en el césped. Y es que muchos han relacionado este “dardo lleno de veneno” a que el pasado mes de diciembre, el Al Hilal derrotó 3-0 al club Al Nassr de Cristiano Ronaldo, por lo que no sería la primera vez que uno de los considerados como el mejor del mundo cayera en dicho estadio.

It’s ok leo .. you’re not the first one 🤷🏻‍♂️#RollsRuben 🥇💙 pic.twitter.com/uGu3MSC3Pc

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 29, 2024