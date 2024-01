Copa de Asia: Periodistas intentan agredir a técnico de Irak

Un grupo de periodistas iraquíes intentó agredir este lunes al seleccionador de Irak, el español Jesús Casas, durante la rueda de prensa posterior al partido de octavos de final de la Copa Asia contra Jordania (2-3), donde el conjunto árabe cayó eliminado de la competición continental.

La derrota del combinado iraquí desató la ira de la prensa del país, después de que Irak se postulara como una de las favoritas a conseguir el título tras firmar una fase de grupos impecable, que completó invicta pese a la presencia de una selección de la talla de Japón.

FT | 🇮🇶 Iraq 2️⃣-3️⃣ Jordan 🇯🇴

🎭 A dramatic second half sees two stoppage time strikes secure Jordan’s spot in the Quarter-Finals!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRQvJOR pic.twitter.com/IbWS8fCjwW

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024