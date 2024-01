Jennifer López deja ver sus curvas en la nueva versión de Can’t Get Enough

Después de sorprender a todos sus fans vestida de novia y con su canción “Can’t Get Enough”, donde hizo referencia a sus tres bodas, Jennifer López mostró su lado más sensual en el remix del mismo tema.

La cantante presume su impresionante figura en tres atuendos, primero en un traje de baño de dos piezas en color negro, en un conjunto dorado de top y pantalón y otro en un top rojo satinado.

Para esta versión más urbana, JLo dejó de lado el romanticismo y los looks ultrafemeninos y dulces de su primer lanzamiento y los cambió por atuendos mucho más sexys.

El video inicia con ella en una conferencia de prensa de la que decide huir y bailar por las calles de una ciudad con un grupo de bailarines, además de aparecer junto a Latto, ambas en icónicos total looks rojos y en una piscina llena de modelos.

Además, lanzará el mismo día que sale su nuevo disco “This Is Me… Now”, el 16 de febrero, un documental en Amazon Prime titulado “This Is Me … Now: A Love Story”, en donde reflexiona sobre el camino que la ha llevado a encontrar el amor, inspirada por su nueva música.

Más de la cantante

A pocas semanas de que llegue su muy esperado álbum This Is Me… Now, Jennifer López subirá al escenario de Saturday Night Live el 3 de febrero como invitada musical.

El episodio también contará con Ayo Edebri haciendo su debut como presentadora, así lo anunció NBC el pasado 24 de enero, pocas semanas después de que la actriz ganara un Emmy por su trabajo en The Bear junto a Jeremy Allen White.

Esta será la cuarta aparición de la Diva del Bronx como invitada musical, que además ha fungido como presentadora del programa de comedia en tres ocasiones.