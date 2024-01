Mayorkas habla de migración con el nuevo ministro de Gobernación de Guatemala

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, encargado de la cartera de inmigración, habló este martes 30 de enero con el nuevo ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, en una reunión virtual para estrechar la cooperación con el país centroamericano.

“Tuve un encuentro excelente con el nuevo ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, sobre nuestro trabajo en estas áreas”, añadió el funcionario estadounidense.

Mientras tanto, utilizando la red X, antes Twitter, Jiménez le reiteró a Mayorkas el compromiso de continuar trabajando juntos contra los riesgos y amenazas que afectan a la región. “Estaremos preparados para su visita en un futuro próximo. Nos vemos pronto”, agregó.

I reiterate our commitment @SecMayorkas to continue working together against the risks and threats that affect our region. We will be prepare for your visit in the near future. 🇬🇹🤝🇺🇸

See you soon. https://t.co/2cnu32J11C

— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) January 30, 2024