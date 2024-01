Motorista publica video de cómo burló un retén policial en la Interamericana

En un incidente capturado por la cámara de su casco, un motorista desafió a las autoridades al eludir un puesto de control vehicular en la ruta Interamericana del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DTPNC). Este acto audaz ha generado controversia y reflexión sobre la efectividad de los controles y la seguridad en las carreteras.

Las imágenes muestran el momento en que el motociclista, detenido por un agente de tránsito, simula detenerse en la orilla antes de emprender una rápida y hábil huida a alta velocidad. A pesar de la presencia de al menos ocho agentes de tránsito en el retén, no se llevó a cabo ninguna persecución contra el astuto motociclista, dejando interrogantes sobre los protocolos de actuación y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Motoristas graba el momento que huye de retén y como fingió hacer el alto pic.twitter.com/CmvD4oU6vG — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) January 30, 2024

Acción de motorista genera debate

Se presume que el propio protagonista fue quien compartió el video en las redes sociales, generando una serie de comentarios y reacciones por parte de la audiencia.

“Después andan llorando por las multas fantasmas”; “No hagan héroes a estos que causan tantos accidentes en la Interamericana, creyéndose dueños de la carretera…”; “Según él, muy pilas, solo demuestra lo ignorante que es; es delincuente de plano”, son algunos de los comentarios expresados en el video.

Es importante tener en cuenta que evadir un control vehicular no conlleva sanciones específicas de tránsito, según lo indicado por Amílcar Montejo, director de comunicación social de Emetra. No obstante, es posible recibir una multa de tránsito por no detenerse cuando un agente hace señal de alto, la cual asciende a Q200. En este proceso, se registra la placa del vehículo, se emite la multa, se elabora un informe detallado y se remite al juez correspondiente para su evaluación.