State of Play: cómo verlo, horario y juegos esperados

El primer State of Play del año tiene lugar este 31 de enero. Se había rumoreado mucho sobre esta presentación y solo dos semanas después del emocionante Xbox Developer Direct, Sony ahora presenta lo nuevo para PlayStation 5.

Según las redes sociales de Sony, será una presentación de más de 15 juegos durante 40 minutos.

¿Cómo ver State of Play?

PlayStation España ha habilitado tres canales para ver esta presentación: YouTube, Twitch y TikTok.

En el siguiente enlace de YouTube se menciona que el evento iniciará en una horas, activa la notificación.

¿Qué podemos esperar de State of Play?

Oficialmente Sony solo ha nombrado dos juegos: Rise of the Ronin y Stellar Blade, third party (Team Ninja y Shift Up Corporation respectivamente).

Estos juegos son exclusivos de PlayStation 5 que deberían salir pronto. Rise of the Ronin tiene fecha en marzo y Stellar Blade iba a salir en 2023.

También se habla sobre una IP totalmente nueva de un estudio interno de Sony, así como el regreso de la mascota de Sega.

Además se dice que podrían brindar más información sobre Silent Hill 2 y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

