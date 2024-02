Tendencias 2024: Las camisas blancas oversize con jeans y así puedes combinarlas

El año pasado, las camisas blancas cobraron fuerza gracias a que distintas personalidades del espectáculo se sumaron a la famosa tendencia ‘aesthetic’ buscando crear un estilo minimalista que pudiera aportarles elegancia sin perder ese toque casual.

Por mucho tiempo, fue encajonada en atuendos que parecían aburridos; sin embargo, poco a poco adquirió la importancia que merecía y vimos la versatilidad de una prenda cuyo color liso y neutro la hizo un look de elegancia, formalidad e incluso un tanto casual que resulta irresistible.

Es casi de ley tener una en el armario, pues es tan versátil que amarás usarla; además, aporta elegancia y ese toque fresco ideal para la primavera.

El famoso medio de moda Vogue, augura el éxito de una en especial y se trata de la camisa blanca desabotonada, sin embargo, las de tipo oversize también serán un básico que amarás usar este 2024.

¿Cómo crear un look de impacto?

La camisa blanca en su forma oversize será tu nuevo mejor amigo y es que promete ser una de las grandes combinaciones para la primavera que ya está a poco de llegar, si no sabes como combinarlas, aquí te dejamos algunas opciones:

Con tacones de pulsera o lazos

Apuesta por una camisa blanca oversize con unos jeans holgados, no te preocupes, el look no se verá desaliñado, haz un pequeño doblez al final de tus pantalones y destaca tus tacones que, por cierto, otra de las grandes tendencias serán los de lazos y pulsera, combínalos y enamora.

Crea contrastes y añade tenis

En negro y el blanco son los mejores aliados, apuesta por crear este contraste con una camisa blanca que envuelva tu look de jeans negros y top, le dará el toque perfecto, combínalo con unos tenis iguales a tu camisa y accesorios como bolsos y gafas oscuros, serás la sensación.

Un look vintage

La camisa blanca es tan versátil, no le temas a su forma oversize, puedes optar por fajarla, lo que te dará un elegante volumen, también puedes anudarla o simplemente meter solo un extremo a tu pantalón, le dará mucho estilo.