Ancelotti responde a Xavi sobre las acusaciones de tener una “liga adulterada”

Carlo Ancelotti, estratega del Real Madrid, ha respondido contundentemente a las recientes declaraciones de Xavi Hernández, técnico del Barcelona, quien afirmó que LaLiga “está adulterada por completo”. Las palabras de Ancelotti reflejan su postura firme ante lo que considera una falta de respeto al fútbol español.

En una rueda de prensa previo al encuentro entre el Real Madrid y Atlético de Madrid de este domingo, Ancelotti fue cuestionado sobre los comentarios de Xavi. Con claridad y determinación, el técnico italiano expresó: “Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, indicó.

🎙️ Ancelotti responde a Xavi y a Laporta… sobre si LaLiga está adulterada o no: 🗣 “Soy un profesional y no voy a bajar a este nivel por respeto al fútbol español”. pic.twitter.com/45toikKAiN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2024

Ancelotti no quiere “bajar a este nivel”

Estas palabras evidencian la molestia de Ancelotti ante lo que considera una falta de altura por parte de Xavi al insinuar que la competición está manipulada. Además, el entrenador madridista se negó a entrar en polémicas similares planteadas por Joan Laporta, presidente del Barcelona, reafirmando su postura de no querer “bajar a este nivel”.

La relación entre Ancelotti y Xavi, que hasta ahora había sido cordial, podría haberse visto afectada por las declaraciones del técnico catalán. Ancelotti expresó su decepción por las palabras de Xavi, especialmente después del encuentro entre el Real Madrid y el Almería, en el que se tomaron decisiones controvertidas a raíz de intervenciones del VAR.

