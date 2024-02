Una ultradelgada Kelly Osbourne llega a los Grammy 2024

Perder peso resulta a veces complicado para una mujer, y más después de un embarazo. Sin embargo, para Kelly Osbourne se convirtió en “una misión”, que le ha llevado “demasiado lejos”.

La cantante dio a luz a su primer hijo en noviembre de 2022, después de haber vivido su embarazo en secreto y haber ocultado de los ojos del mundo su figura premamá.

Kelly Osbourne and Sid Wilson of Slipknot arrive at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/9qDpxkECk1

— Entertainment Tonight (@etnow) February 4, 2024