Kylian Mbappé cada vez más cerca del Real Madrid, según Fabrizio Romano

El mundo del fútbol se encuentra en vilo ante la posibilidad de que Kylian Mbappé, la joven estrella del Paris Saint-Germain (PSG), ponga rumbo al Real Madrid. Los rumores se han intensificado tras la filtración de ‘Le Parisien’ que sugería la decisión del delantero francés de unirse al equipo merengue al finalizar su contrato con el club parisino. Fabrizio Romano, reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes, ha compartido sus análisis y reflexiones sobre este tema, generando una ola de expectativas entre los aficionados.

Según Romano, aunque no se aventura a afirmar categóricamente la llegada de Mbappé al Real Madrid, sí señala que el club blanco avanza con “total confianza” en este frente. Aunque aún no se ha producido una comunicación formal por parte del jugador hacia los dirigentes del PSG, se especula que el desenlace podría estar próximo.

🚨 More on Kylian Mbappé. Real Madrid total confidence has also been shared in the dressing room.

If he decided to sign for Real Madrid, the salary would have to be significantly lower than 2022.

🔴🔵 PSG have already prepared their backup plan, in case Mbappé decides to leave. pic.twitter.com/JCWoH2HjZU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024