Megan Fox sorprende con vestido de cadenas y sus transparencias

Megan Fox es una de las celebridades más sensuales de Hollywood, después de tres hijos, aún conserva una figura de envidia y que no duda en presumir con atrevidos atuendos.

Ahora la actriz acaparó la atención de los reflectores al acudir a uno de los eventos que se realizaron por los Grammys 2024 en la ciudad de Los Ángeles.

La estrella de cine de lució con un vestido totalmente transparente, hecho con cadenas metálicas, lo que dejó ver su silueta tonificada, su ropa interior nude y que no llevaba sostén debajo, para unirse a la tendencia braless.

Fox, de 33 años, complementó su impresionante look con unas zapatillas de plataforma en color plateado y un bolso a juego. Además, llevó un enorme abrigo negro de piel para tener con qué cubrirse del frío a su llegada al evento.

El gran ausente en la fiesta fue Machine Gun Kelly, su futuro esposo, quien no acudió al evento de Live Nation para ver los Grammys.

La pareja ya se había convertido en una presencia habitual en los premios a los mejor de la música, pero este año el rapero no fue nominado en ninguna categoría.

Megan Fox at the Jam For Janie GRAMMY Awards Viewing Party in Los Angeles. February 4, 2024 pic.twitter.com/di7HW6enEN

— megan fox daily (@mfxdaily) February 5, 2024