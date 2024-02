Gobierno de Hong Kong condena ausencia de Messi en partido amistoso

El reciente partido amistoso entre una selección de Hong Kong y el Inter Miami se ha visto empañado por la ausencia del astro argentino Lionel Messi, generando una ola de críticas y decepción entre los aficionados de la ciudad. Ante esta situación, el gobierno de Hong Kong, encabezado por el jefe del Ejecutivo John Lee, ha prometido exigir responsabilidades al organizador del evento y buscar una explicación clara sobre lo sucedido.

En una declaración pública, John Lee, jefe del Ejecutivo, destacó la importancia de garantizar el uso efectivo de los fondos públicos y subrayó la necesidad de transparencia en la gestión de este tipo de eventos. Según medios locales, se está llevando a cabo una comunicación entre la Oficina de Turismo, Cultura y Deporte y diversas entidades para abordar este asunto de manera exhaustiva.

La indignación de los aficionados se ha hecho sentir desde que salieron a la venta las entradas para el partido el pasado mes de diciembre. Muchos de ellos desembolsaron sumas considerablemente altas, entre 880 y 4,880 dólares hongkoneses, para asegurar su asistencia al evento, solo para encontrarse con la ausencia del jugador estrella.

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales ha recibido numerosas reclamaciones, mientras que el Consejo de Consumidores ha registrado más de 200 quejas relacionadas con este incidente. Ante esta situación, el gobierno ha prometido realizar un seguimiento activo y una evaluación exhaustiva de las responsabilidades del organizador del evento.

En respuesta a la creciente controversia, Michel Lamunière, presidente y consejero delegado de la empresa organizadora, anunció la retirada de la solicitud de una importante subvención gubernamental y la eliminación de la marca ‘M’ asociada al evento. Sin embargo, no se ha mencionado nada sobre el reembolso del dinero de las entradas a los aficionados decepcionados.

El Comité de Grandes Acontecimientos Deportivos asignó una suma considerable de 15 millones de dólares hongkoneses para el partido, además de una subvención adicional destinada a la gestión del lugar del evento. Esta asignación de fondos ha generado aún más escrutinio sobre la gestión del evento y el uso de los recursos públicos.

El secretario de Cultura, Deportes y Turismo, Kevin Yeung, expresó su decepción por la situación y recordó que una de las condiciones clave del acuerdo de financiación era la participación de Messi en el partido durante al menos 45 minutos, sujeta a consideraciones de aptitud física y seguridad. Según Yeung, la organización había prometido la participación del jugador, pero esta no se concretó debido a una lesión.

El gobierno de Hong Kong propuso una serie de medidas correctivas al organizador del evento, incluida la solicitud de explicaciones por parte de Messi a los aficionados y la recepción del trofeo en nombre del equipo. Sin embargo, estas propuestas no fueron aceptadas por el organizador, lo que ha aumentado la frustración entre los seguidores del fútbol en la ciudad. Ante este episodio, el líder hongkonés ha instado a una supervisión meticulosa en la planificación y ejecución de eventos futuros, subrayando la importancia de realizar revisiones exhaustivas para evitar situaciones similares en el futuro.

John Lee Ka-chiu expressed his extreme disappointment on #Messi's not playing in the exhibition soccer match in #HongKong on Feb 6.

And the Government would continue to ask the organisers to make clear what had happened and respond to public's demands.@Tong_Shuo @discoverhk pic.twitter.com/6XMfADJ8Mk

— Global Discovery (@GlobalDiscover4) February 6, 2024