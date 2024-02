“Mañana me harán pruebas y no será nada”, afirma Brahim Díaz

Brahim Díaz, autor del gol de la victoria contra el Leipzig (0-1), aseguró, tras retirarse con molestias en el minuto 84, que notó “un golpe” y que no sabe si se le “subió el sóleo” de la pierna derecha, pero que confía en que las pruebas que le realicen el miércoles concluyan que no es “nada” grave.

“Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó en Movistar Plus.