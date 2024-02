Festejo de los Kansas City Chiefs se ve empañado por un tiroteo

Los festejos de los Kansas City Chiefs, tras su victoria en el Super Bowl LVIII, se vieron empañados por un lamentable incidente de violencia. Mientras la ciudad se preparaba para celebrar el triunfo de su equipo, un tiroteo estalló cerca de ‘Union Station’, dejando un saldo de múltiples personas heridas y sembrando el pánico entre los presentes.

La policía de Kansas City fue rápida en responder al incidente, emitiendo alertas para evacuar la zona y solicitando a los ciudadanos evitar el área afectada. Según los informes policiales, los disparos se produjeron en las inmediaciones del estacionamiento de ‘Union Station’, lo que generó una situación caótica y confusa en medio de la celebración.

“Hemos detenido a dos personas armadas para una investigación más exhaustiva“, anunció la policía local, destacando la urgencia de esclarecer los hechos y brindar seguridad a la comunidad. Sin embargo, el caos y la incertidumbre persistieron mientras se trataba de determinar el alcance total de las víctimas.

El último reporte de las autoridades indicó que aún estaban trabajando para determinar el número exacto de personas afectadas por el tiroteo, subrayando la gravedad del incidente y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva. Mientras tanto, los equipos de emergencia se movilizaron para atender a los heridos y garantizar su pronta atención médica.

Shots were fired west of Union Station near the garage and multiple people were struck. We took two armed people into custody for more investigation.

