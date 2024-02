Real Madrid: Se descarta lesión de Brahim Díaz

Las pruebas a las que se sometió Brahim Díaz este jueves descartaron que el futbolista, tras retirarse en el minuto 84 del terreno de juego en la victoria contra el Leipzig (0-1) el pasado martes, sufra lesión en la zona del gemelo y el sóleo de la pierna derecha.

Una resonancia que confirmó las sensaciones del futbolista, nombrado mejor jugador del encuentro de Liga de Campeones, tras el encuentro.

“He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Me harán pruebas y no será nada”, aseguró tras marcar un gran gol, regateando a cuatro rivales y anotando con un buen disparo lejano.