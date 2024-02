¡El más elogiado! Cillian Murphy convive con fans a su llegada a los BAFTA

“Oppenheimer” lidera la carrera por los Premios de la Academia Británica de Cine, con nominaciones en 13 categorías, incluida la de Mejor Película.

Los nominados a mejor actor principal son Bradley Cooper por “Maestro”, Colman Domingo por “Rustin”, Paul Giamatti por “The Holdovers”, Barry Keoghan por “Saltburn”, Teo Yoo por “Past Lives” (“Vidas pasadas”) y Cillian Murphy por “Oppenheimer”.

Este último actor ha sido el más elogiado y a su llegada a la alfombra roja decidió brindar autógrafos y fotografías a sus fans.

Millones de sus seguidores esperan con ansias que Cillian Murphy sea el ganador a Mejor Actor Principal en los BAFTA y también que reciba su Oscar.

