Vicente Fernández Jr aclara qué tipo de relación abierta tiene con Mariana González

Vicente Fernández Jr, cantante de origen mexicano, fue invitado al programa Pica y se extiende. En el mismo, el famoso habló de su relación con la empresaria Mariana González, quien forma parte del reality show La casa de los famosos 4.

En el programa que conduce Verónica Bastos y Carlos Adyan, el artista aclaró una de las dudas que ha surgido recientemente y es si tienen una relación abierta. La presentadora fue tajante con el hijo de Vicente Fernández y le preguntó sobre las declaraciones de su esposa.

“¿Es abierta o no la relación de ustedes dos? Abierta en el sentido de si pueden tener o no relación con otras parejas”, le cuestionaron al famoso. Ante la interrogante, comentó: “Buenas noches, gracias por invitarme, estoy muy contento y qué bueno que me dan la oportunidad”.

Después de presentarse, el famoso explicó que ambos tienen una relación abierta, pero porque ella contó muchas cosas de su vida.

“Me dijo que la a la z, me dijo con quien sí, con quién no, cómo cuándo y dónde, todos los adjetivos, me dijo es lo que hay y yo le contesté, pues me encanta lo que hay”.

Jr. añadió que le encanta lo abiertos que son. “Imagina qué caballero no quisiera aparte del monumento que es, la gran mujer y que te den el bono extra”. Además, afirmó que se había sacado la lotería con su esposa pro todas las virtudes que ella tiene.

Asimismo, detalló que, si llegara una persona a la vida de los dos y ellos desean experimentar, tienen como acuerdo hablarlo antes y si consideran que no hay ningún problema, podrían hacerlo.

Por último, el cantante indicó: “En la relación lo que tenemos es un libro abierto, no hay ningún secreto prohibido”. No cabe duda que Mariana va a seguir sorprendiendo.