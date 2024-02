Xelajú M. C. apelará tarjeta roja mostrada a Jonatan Morán

Xelajú M. C. apelará la tarjeta roja mostrada a su futbolista Jonatan Morán, la cual le fue mostrada en el duelo del sábado ante Deportivo Malacateco, donde el cuadro quetzalteco sumó un triunfo más, 2-1, en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural.

“Es justo que nosotros apelemos. No es una expulsión como tal, estábamos revisando los videos y con los expertos, y todos concuerdan que no era expulsión”, confirmó José Carlos López, presidente del Xelajú M. C., a Emisoras Unidas Xela.

NOTA: Xinabajul perdona al campeón Comunicaciones

Añadió: “Al final debemos hacer una apelación, porque como es roja directa son dos partidos los que tendría de poner. Tenemos que apelar para saber si al final le pueden quitar tan siquiera un partido. No podemos nosotros dejar pasar un error grave de los árbitros, y que al final tengamos el derecho de pronunciarnos y poder apelar la situación”.

Respecto al arbitraje, José Carlos López, comentó: “A mí no me gusta mucho hablar del arbitraje, ya que ellos son parte importante del futbol, pero es muy notorio a veces los errores”.

Continuó: “Sabemos que ellos (los árbitros) también están en un proceso de crecimiento, pero deben de tener un poco más de tranquilidad. Sabemos que los partidos en casa para nosotros son un poco pesados, talvez para ellos por el ambiente y el entorno es fuerte en Quetzaltenango porque la afición mete mucha presión”.

Kevin Ruiz

El defensor Kevin Ruiz fue el autor del gol que abrió el camino al triunfo del conjunto altense. Entrevistado por Emisoras Unidas, aseveró: “Era importante el poder sumar de a tres. Fue un rival complicado, pero sabíamos que nosotros debemos ser fuertes como local”.

“Al final contento, porque se me da la oportunidad de poner mi granito de arena para el equipo. La victoria, todos la conseguimos de principio a fin”, expresó.

El defensor también se refirió a la expulsión de Jonatan Morán: “Al final nos tocó dar un plus. Confiamos en nosotros y en los que estábamos dentro, y los que entraron de cambio, creo que lo hicieron de una buena manera al mantener el orden y hacer el sacrificio. Gracias a Dios se nos abrió el arco”.

TikTok