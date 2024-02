Colombia golea y Brasil sufre en Copa Oro W 2024

Las selecciones de Colombia y Brasil debutaron con triunfos este miércoles, ante Panamá y Puerto Rico respectivamente, en la Copa Oro femenina de la Concacaf, en la primera jornada del grupo B del torneo que se juega en Estados Unidos. Los dos encuentros de las cuatro selecciones que componen el Grupo B se jugaron en el Snapdragon Stadium, de la ciudad de San Diego (California).

Colombia y Brasil comandan la zona B con tres puntos y son dos de los cuatro invitados pertenecientes a la Conmebol que tiene esta primera edición de la competencia, los otros son Argentina y Paraguay. Por su parte, el equipo puertorriqueño se ganó su cupo en el certamen al vencer por la mínima en la fase preliminar a Haití.

Brasil sufrió pero venció a Puerto Rico por 1-0 con un tanto de Gabi Nunes en el minuto 81. Encabezadas por Debinha, veterana de 32 años y jugadora del Kansas City, la Canarinha salió dispuesta a conseguir la victoria desde los minutos iniciales, pero las boricuas se plantaron en el terreno de juego y vendieron cara su derrota.

Con Debinha, Duda Santos y Bia Zaneratto Brasil intentó de todas las formas vencer la resistencia de sus rivales, pero sus opciones se desvanecían al final o eran bien atajadas por la portera Sidney Martínez. Sin embargo, la resistencia de las borinqueñas hizo agua a los 81 minutos cuando Nunes anotó el único tanto del compromiso.

Nunes at the back post puts Brazil in front 🇧🇷 pic.twitter.com/rfF7xZ4pvr

— W Gold Cup (@GoldCup) February 22, 2024