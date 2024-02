Integrantes de RBD revelan por qué no los dejaron ingresar a Premio Lo Nuestro

Christian Chávez y Christopher Uckermann, integrantes de RBD, manifestaron su incomodidad a través de redes sociales luego de haber tomado un vuelo para decir presente en una de las noches más importantes de la música latina y no poder ingresar.

Los famosos dieron a conocer que por una confusión en los boletos para su acceso no pudieron ingresar a la ceremonia, en la que curiosamente estaban nominados en dos categorías, y ganaron el premio de Grupo o Dúo del Año- Pop.

“Hola a todos nuestros seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas, esto es algo que me sorprende un poco”, dijo Christopher Uckermann.

Ante esta situación inusual, los fans de RBD expresaron su apoyo a los artistas y criticaron la falta de organización en la entrega de boletos para el evento.

“Es injusto que dos artistas de la música latina no puedan entrar”, “Como es posible eso? pésima organización”, “Para hacer ese tipo de evento se necesita una gran logística, que mal que no estén preparados”, “Qué terrible tener esta actitud con los artistas”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

“Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto“, agregó Uckermann.

