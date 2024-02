Denuncian a Bad Bunny de maltrato animal tras “abusar” de un caballo

Bad Bunny arrancó su esperada gira por Estados Unidos como parte de “Most Wanted Tour”. En la misma recorrerá 33 ciudades y ofrecerá 47 conciertos, culminando el 26 de mayo en Miami.

El cantante puertorriqueño inició la gira el pasado 21 de febrero en la ciudad de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos), desatando una nueva polémica por llegar al escenario subido en un caballo.

Los hechos ocurrieron en el estadio Delta Center del país norteamericano, pues fue ahí donde el rapero entró al escenario sobre un caballo, siguiendo la temática visual del oeste que tiene su álbum.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), al igual que internautas, lo criticaron fuertemente y acusaron de maltrato animal en redes sociales.

“Definitivamente no ‘estamos bien’ con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”, dijeron en un comunicado en X (Twitter).