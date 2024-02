Diego Santis cerrará un ciclo importante con Comunicaciones

Previo al inicio de la jornada 8 del Torneo Clausura 2024, donde Comunicaciones visitará a Cobán Imperial, actual líder del certamen, una noticia ha sacudido el entorno del actual campeón guatemalteco: Diego Santis no renovará contrato con la institución capitalina.

“Comunicaciones F. C. informa que el jugador Diego Santis ha comunicado el día de hoy que n renovará su contrato con el club al finalizar la presente temporada”, señala la institución “Alba” en un comunicado difundido en sus redes sociales.

NOTA: Jonathan Rougier eclipsa el Motagua-Olimpia con una “rabona”

¿Destino, Antigua G. F. C.?

Días atrás, se había filtrado la información de que Diego Santis dejaría a Comunicaciones, y que sería el cuadro de Antigua G. F. C. la principal opción para el jugador guatemalteco.

Respecto a ese tema, el actual técnico de Antigua G. F. C., el guatemalteco Dwight Pezzarossi, encaró así la situación durante una conferencia de prensa: “La verdad no hay nada. Lo conozco porque compartimos equipo en Santa Lucía Cotzumalguapa, estuvimos ahí bastante tiempo y sé el tipo de jugador que es. Él pertenece a Comunicaciones y no hay nada eso, son rumores simplemente. Nosotros somos muy cautos en ese sentido y él en este momento pertenece a Comunicaciones y somos muy respetuoso con eso”.

Pero no pasaron ni cinco días para que se diera por oficial la intención del jugador de no renovar con Comunicaciones, y de seguro, ser parte de otro de los equipos de la Liga Guate Banrural.

De forma extraoficial, se conoce que Diego Santis es pretendido por la gente del cuadro aguacatero, y que dentro de su contrato habría una cápsula especial sobre una salida ante una posibilidad de jugar en el extranjero, así como lo vivió su hermano Óscar Santis, quien salió de Antigua G. F. C. y recaló en el futbol georgiano.

Es de recordar que ambos jugadores nacieron futbolísticamente en Suchitepéquez, y que coincidieron en Comunicaciones, antes de la retira de Óscar Santis hacia Antigua G. F. C., quien quebró relaciones con el “Albo” tras una serie de inconvenientes para que se diera su salida al extranjero.

Diego Santis salió del Deportivo Suchitepéquez hacia Santa Lucía Cotzumalguapa para posteriormente llegar a Comunicaciones, etapa en la cual su equipo logró la Copa Concacaf 2021, y dos torneos de la Liga Guate Banrural donde sí tuvo participación.

TikTok