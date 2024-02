Miss Guatemala 2011 asegura que Jessica Scheel le robó su lugar en el top de Miss Universo

Fue en el año 2010 cuando Miss Guatemala brilló en el evento de belleza más importante a nivel mundial: el Miss Universo. Y es que la representante guatemalteca, Jessica Scheel logró pasar al top 10 de las finalistas.

Su triunfo fue celebrado por todos los guatemaltecos, quienes se volcaron por todos los medios a felicitarla. Cabe destacar que, Jessica asistió al evento, luego de que se confirmara que la actual Miss Guatemala de ese momento, Alejandra Barillas, había sufrido una lesión en su pie, lo cual le impedía asistir al evento.

Sin embargo, ahora ha surgido nuevamente un clip en el que se ha desatado la polémica entre los internautas. Y es que Alejandra Barillas, Miss Guatemala 2011 salió hacer una fuerte declaración durante una entrevista en un video colgado hace unos años.

Primero, Alejandra explica que se “deslizó en unas gradas y se lastimó el tobillo”, por lo que tuvo que renunciar a participar en el Miss Universo ese año. Asimismo, detalla que, ese año, la organización trabajó “muy duro” en la comunicación con la gente del Miss Universo.

“Ese año, Guatemala entraba porque entraba a las finalistas. Guatemala no entró por suerte, aquí no existe la suerte, ni mucho menos los errores”, comenta Barillas.

Además, enfatizó que la organización del Miss Guatemala trabajó para que la representante nacional ingresara en esa posición.

“Lamentablemente no me tocó a mí, la vida no nos puso ahí, pero bueno. Recuerdo que tuve que apoyar a la otra candidata que iba a ir”, detalla la exreina de belleza. Finalmente concluye revelando que varios de sus vestidos fueron cortados para que Jessica Scheel los utilizará en el evento de Miss Universo.

“Unos los usaron, otros no, pero yo dije, hasta aquí. Yo estaba triste, pero seguí haciendo mis cosas”, enfatizó la también empresaria. Cabe destacar que Alejandra enfatizó que salió adelante gracias al apoyo de su familia y fans.