Olivia Wilde desata la locura con su transparente atuendo en París Fashion Week

La Semana de la Moda en París nos está mostrando los mejores looks de las celebridades, una de ellas es Olivia Wilde, quien se dejó ver con un impresionante look.

Como es su costumbre, la actriz acaparó la atención de los medios con su atrevido y revelador vestuario mientras llegaba al desfile de Saint Laurent Womenswear para la colección otoño/invierno 2024-2025.

Ella se lució con un arriesgado atuendo oscuro que dejó a la vista su torso sin sujetador. Usó un body de finos tirantes y escote redondo al estilo braless, a juego con una falda a la rodilla de corte tubo en color verde grisáceo.

Sumó un cinturón café, un par de guantes de cuero café, medias minimalistas negras y un par de zapatillas rojas. A la salida de su hotel usó un clutch negro largo, una chamarra de cuero estilo vintage y gafas solares retro.

Su llegada al famoso evento de moda en la ciudad francesa se da después de haber sido vista con su nuevo interés amoroso, el cineasta Bryn Mooser, de 44 años.

La nueva pareja fue vista en medio de una cita en Los Ángeles. Según los informes, han estado saliendo desde antes de Navidad del año pasado, cuando fueron vistos por primera vez.

Olivia Wilde by Hung Vanngo before the Saint Laurent Womenswear Fall/Winter 2024-2025 show 🤎✨ pic.twitter.com/UjaZDAtZmw

— Best Of Olivia Wilde (@ArchiveWilde) February 27, 2024