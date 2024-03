Clausura 2024: Tres equipos involucrados en la pelea del liderato

Este sábado arranca una emocionante y apasionada novena fecha del Torneo Clausura 2024 en la Liga Guate Banrural, que tendrá como grandes protagonistas al Cobán Imperial, actual líder del certamen, pero con el Deportivo Mixco y Antigua G. F. C. como escoltas y rivales a cuidar ya que le podrían arrebatar la cima del campeonato liguero.

Asimismo, Municipal y Comunicaciones se suman a esta fecha sabatina con duelos que le darán la oportunidad de poder seguir siendo protagonistas del Clausura. El primero en condición de visitante, pero dentro del departamento de Guatemala, y el segundo, jugará por segunda oportunidad consecutiva en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango, Suchitepéquez.

#ÁrbitrosFedefut | Designaciones Arbitrales Jornada 9 🥇Liga Nacional / Torneo Clausura 2023-2024 pic.twitter.com/j95dl0wjHH — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 1, 2024

Partidazos

El primer duelo de la jornada será Deportivo Mixco ante Municipal. En pelea está, para el conjunto “Chicharronero” sumar un triunfo y esperar un traspié de Cobán Imperial para tomar el liderato del campeonato, y para los “Rojos”, la chance de llegar a 16 puntos e igualar a los mixqueños para posicionarse en un top 3 de la tabla. Este compromiso será en el estadio Santo Domingo de Guzmán a las 15:00 horas.

Luego, a las 18:00 horas, en el estadio Carlos Salazar Hijo, Comunicaciones se enfrentará a Coatepeque, el último lugar de la tabla de posiciones y de la general, y prácticamente el primero de los equipos que descenderá a la Primera División.

Para los “Albos”, actuales campeones, será un partido al filo de la navaja, ya que una derrota, algo impensable, podría sacarlo de los primeros ocho puestos del campeonato y dejarlos parcialmente fuera de la zona de liguilla. Pero enfrente tendrá a un equipo que no tiene nada qué perder y eso lo hará más peligroso.

Además, Comunicaciones no podrá contar con Jesús López, expulsado erróneamente en el duelo del pasado martes ante Cobán Imperial.

La jornada de este sábado la cierra Xelajú-Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas. Será un compromiso fundamental para el “Príncipe Azul”, que ya le sacó cuatro de los seis puntos a Comunicaciones, y que buscará dar un golpe de autoridad ante el conjunto altense. En el duelo en Cobán, el cuadro azul venció a los “Súper Chivos 3-0”.

Un triunfo cobanero en territorio quetzalteco no solo significaría la continuidad de Cobán Imperial en el liderato, sino que ya sería un claro candidato al título.

Domingo de futbol

El domingo se jugarán los duelos Guastatoya-Achuapa, Zacapa-Antigua y Xinabajul-Malacateco. Siendo el compromiso entre “Gallos” y “Aguacateros” el más atractivo de ese día.

Zacapa, con tres puntos arriba de Xinabajul, que ocupa casilla de descenso, no se puede permitir perder más ventaja. Por su parte, Antigua G. F. C. busca sumar de a tres unidades para no despegarse del top 3 de la tabla de posiciones.

