Así quedan los octavos de final de la ConcaChampions

El New England Revolution estadounidense aseguró el último cupo en los de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2024 gracias a una victoria por 3-0 contra el Club Atlético Independiente (CAI) panameño en un duelo que se jugó en el estadio Gillette en Foxborough, Massachusetts.

Con el resultado, el equipo de la MLS ganó la serie con un marcador global 4-0 y ahora enfrentarán en los octavos de final a los gigantes costarricenses y ganadores de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023, Liga Deportiva Alajuelense.

El ritmo de juego favoreció al equipo local en la primera mitad, y lograron tomar la delantera, 1-0, en el minuto 8 cuando una jugada hábil en el ataque terminó con un pase rápido de Carles Gil a su hermano Nacho Gil, cuyo remate venció al arquero del CAI, Eddie Roberts.

New England Revolution estaba decididos a no dejar entrar al CAI en la serie y dieron un gran paso para avanzar a octavos de final en el minuto 58 cuando Esmir Bajraktarevic filtró un pase a través de la defensa para Tomas Chancalay, quien mandó el balón al fondo para el 2-0.

Todo fue para los locales en la última media hora, y Mark-Anthony Kaye selló las cosas en el tiempo de descuento del segundo tiempo con un remate frente a la portería tras un pase de Giacomo Vrioni para el resultado final de 3-0.

