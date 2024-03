Kimberly Flores explota contra presentadores mexicanos ante tantas burlas

Kimberly Flores no se quedó callada y arremetió en contra de Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñon del programa De Primera Mano. Y es que, la esposa de Edwin Luna aseguró que todo el tiempo la están atacando, algo que no le pareció del todo a la modelo.

Cabe destacar que, son pocas las ocasiones en la que la guatemalteca ha salido a defenderse. Sin embargo, en esta ocasión, puso un hasta aquí y esto fue lo que dijo la también empresaria.

Fue por medio de un en vivo en donde Kim mencionó estar harta de que tanto Gustavo Adolfo Infante como Addis Tuñón le estén diciendo cosas a cada momento. Es por eso que les dejó en claro que ella ni siquiera ve el programa, pero le llama la atención que siempre hablen de su vida personal.

“Siempre me tiran, siempre tirándome ese programa”, comenzó afirmando Flores, además, destacó que los presentadores de dicho programa la siguen en redes sociales.

Otra de las cosas que mencionó la modelo, es que la conductora es “demasiado vulgar” ya que trata a las mujeres mal. Asimismo, destacó el no entender “el odio” que le tiene la presentadora de De Primera Mano a ella.

“Pero, tú, te lo has ganado. Cuáles medios te quiere, por qué. El programa Hoy, ya, no nunca te he visto en Ventaneando”, agregó.