Gerard Piqué “entiende” el enojo del Real Madrid por el arbitraje de Gil Manzano

Gerard Piqué, una vez más, ha dejado patente su franqueza y su disposición a expresar su opinión sin rodeos. En un reciente encuentro virtual con el popular streamer Ibai Llanos, el exfutbolista del FC Barcelona y actual presidente de la Kings League no dudó en abordar el tema del arbitraje en el fútbol español, específicamente en relación con el partido entre el Valencia y el Real Madrid, dirigido por el árbitro Gil Manzano.

Desde el inicio del directo, Piqué no titubeó al referirse al nivel del árbitro en cuestión. “Todos sabemos ya el nivel que tiene este árbitro”, expresó de manera contundente, respondiendo a la pregunta de Ibai sobre el mencionado encuentro, al que se refirió como “una traca”.

🗣️ Pique on Gil Manzano:

“It is not the first time he has done it. I understand that Madrid can complain, it should have been whistled a lot earlier, it's not bad, but it's late. Whistling just when you're focusing doesn't make any sense.” @IbaiLlanos pic.twitter.com/b9QKPgtDSc

