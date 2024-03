Carlo Ancelotti: “Ha sido un partido malo y mal jugado”

El estratega italiano, Carlo Ancelotti, ofreció una conferencia de prensa tras el partido del Real Madrid contra el RB Leipzig, en el marco de los octavos de final la Champions League. Aunque el resultado aseguró la clasificación del equipo merengue a los cuartos de final, Ancelotti expresó su insatisfacción con el rendimiento mostrado por su equipo durante el encuentro.

Ancelotti comenzó su análisis calificando el partido como “malo” y “mal jugado”, destacando la falta de intensidad y preocupación por parte de sus dirigidos. Hizo hincapié en la importancia del aspecto psicológico, señalando que jugaron contra un rival con calidad pero sin nada que perder, mientras que el Real Madrid mostró una actitud retraída desde el inicio.

El entrenador italiano también hizo referencia al planteamiento inicial del equipo y los cambios realizados durante el descanso. Explicó que la idea era presionar más y jugar con mayor energía, pero que en realidad el equipo se mostró muy lento, con poco juego vertical y demasiados pases laterales. Reconoció la falta de intensidad y la necesidad de asumir la responsabilidad por el rendimiento mostrado.

“Hemos jugado con bloque bajo, muy lentos, con poca verticalidad. Mucho pase lateral. No fue la mejor noche. Tenemos que entonar el ‘mea culpa’. A veces puede pasar en Champions. Ocurrió contra el Chelsea en casa en 2022. Nunca estuvimos cerca de caer eliminados”, expresó.

Por otro lado, Ancelotti abordó el tema relacionado con una investigación fiscal que lo involucra, señalando que se trata de un asunto antiguo del año 2015. Explicó que la fiscalía considera que era residente en ese año, mientras que él sostiene lo contrario. Actualmente, el caso está en manos de abogados, quienes están buscando una solución al respecto.

“Ninguna medida. Es una historia antigua, de 2015. La Fiscalía piensa que yo era residente y yo no. El dinero ya está en la Fiscalía. Ahora está el abogado buscando una solución. Yo pienso que no era residente en 2015 y ellos sí lo piensan. A ver qué dice el juez”, sentenció el técnico italiano.

💬 "Es una vieja historia que empezó hace ocho años. La Fiscalía piensa que era residente y yo que no lo era. La multa la he pagado. Estoy convencido que no era residente y que soy inocente".

