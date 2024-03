Pezzarossi trata de encontrar la mejor versión del Antigua

Antigua G. F. C., que dirige el técnico guatemalteco Dwight Pezzarossi, vive el mejor momento dentro del Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural. Tras su triunfo del sábado ante Deportivo Guastatoya (3-0), el cuadro “Colonial” acumuló su quinto triunfo consecutivo (0-2 ante Achuapa, 2-0 frente a Mixco, 1-0 ante Municipal, 0-1 frente a Zacapa y 3-0 ante Guastatoya) y ello le permite ser el líder del campeonato, líder de la tabla acumulada, el mejor equipo en condición de local y sin recibir gol en sus últimos cinco duelos.

Sobre el triunfo ante Deportivo Guastatoya, Pezzarossi dijo en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas: “Nosotros en el primer tiempo, la verdad es que nos costó y no generamos mayor situación en ofensiva, no tengo ningún problema en reconocerlo. Nos costó ser más profundos y no tuvimos la frescura en el primer tiempo que hemos tenidos en otros partidos. Pero fuimos certeros en la táctica fija, que es parte del juego”.

Añadió: “En esta ocasión nos tocó a nosotros utilizar esa vía (táctica fija). El rival cuenta y es un rival de experiencia, es el último subcampeón, y también juega. Somos claros que debemos ser muy exigentes y muy analíticos con nosotros y tratar de encontrar nuestra mejor versión.

NOTA: Termina la temporada regular para el Politehnica Iasi de Nicolás Samayoa

ANTIGUA SE ILUSIONA EN GRANDE 🥑⚽️ El técnico nacional, Dwight Pezzarossi atraviesa por un gran momento con el equipo colonial. ✅ 10 partidos

✅ 7 victorias (5 consecutivas)

✅ 3 derrotas

✅ 21 puntos

✅ Líder general 1/2 pic.twitter.com/VLRikUIZYh — LigaGT (@LigaGuate) March 11, 2024

Sobre el liderato

Dwight Pezzarossi expresó estar muy contento por ser no solo el líder del Clausura 2024 sino también ser el equipo más regular de la temporada. Respecto al liderato, dijo: “Muy contento, obviamente por el momento del equipo, estamos muy motivados para tratar de trabajar y seguir adelante”.

Continúo: “Intento ser siempre muy mesurado en todo el momento y tratar de no tener esos altibajos emocionales que son complicados de manejarlos. Trato de ser muy tranquilo y analítico sabiendo que falta todavía mucho por jugarse, y por supuesto, que estamos contentos y muy motivados por el desempeño de los muchachos que al final es lo que nos reconforta”.

En esa línea, el “Tanque” resaltó a sus futbolistas: “Yo siempre he sido claro y los jugadores tiene un gran mérito y siempre son los protagonistas de este momento. A nosotros nos toca que seguir analizando y jugar los partidos como finales”.

Bajas y altas ante Coatepeque

Óscar Castellanos y José Ardón fueron autores de los goles que le dieron el triunfo a Antigua G. F. C. sobre Deportivo Guastatoya, pero no estarán esta semana con el equipo antigüeño dado a que son parte de la convocatoria de Luis Fernando Tena para el microciclo 2, el cual comenzó este día y finaliza el 25 de marzo.

Dado esa situación, ambos son bajas para el siguiente compromiso, el cual será este viernes 15 de marzo cuando Coatepeque reciba a Coatepeque F. C., quien viene valentonado tras el triunfazo en el Verapaz de 2-5 ante Cobán Imperial. Este duelo es parte de la jornada uno de la etapa intergrupos.

El técnico de Antigua G. F. C., Dwight Pezzarossi, confirmó también que para el viernes estará ya disponible José “Tito” Gálvez, jugador que ha tenido un buen torneo. Además, señaló: “Lo más probable es que ya podamos recuperar a Dewinder Bradley, quien viene desde un buen tiempo afuera, y eso nos viene bien. Seguramente, si tiene algunos minutos el viernes, le servirá mucho y a nosotros también ya que es un jugador importante y esperemos recuperar su mejor versión”.

Cuenta de TikTok