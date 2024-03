Mel B confirma una próxima reunión de las Spice Girls este año

¡Una buena noticia para los fans! Mel B, ha confirmado que habrá una reunión de las Spice Girls a finales de este año para celebrar el 30 aniversario del grupo.

Durante una aparición en Loose Women, la cantante, conocida como Scary Spice, reveló que el grupo está planeando reunirse nuevamente para traer alegría, empoderamiento y felicidad a sus fans.

Ante la pregunta de la co-presentadora Christine Lampard sobre la posibilidad de una reunión de la famosa banda, ella no dudó en confirmar la noticia, compartiendo que definitivamente están planeando algo especial.

“Oh, no, definitivamente estamos haciendo algo. Probablemente me van a regañar, pero lo he dicho. Ahí lo tienes. Lo anunciaremos en algún momento más tarde este año. Ahora voy a tener problemas”, dijo.